Rusya Kupası'nı Kazanan Spartak Moskova'da Solari Sevinirken Kupayı Kırdı

Spartak Moscow, 24 Mayıs’ta Moskova’daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanan finalde FC Krasnodar’ı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek Rusya Kupası şampiyonu oldu.

Final oldukça çekişmeli geçti. Spartak, normal sürede forvet oyuncusu Pablo Solari’nin golüyle öne geçti. Ancak Krasnodar, dengeli geçen 90 dakikanın ardından bulduğu eşitlik golüyle maçı penaltılara taşıdı.

Penaltı atışlarında hata yapmayan Spartak Moscow, rakibini 4-3 mağlup ederek tarihindeki beşinci Rusya Kupası zaferine ulaştı ve müzesine bir büyük yerel kupa daha ekledi.

Final düdüğünün ardından Spartak futbolcuları büyük sevinç yaşarken, Pablo Solari kristal kupayı havaya kaldırdı. Ancak kutlamalar sırasında ilginç anlar yaşandı. Kupanın alt bölümü yerinden ayrıldı, ardından kapağı da koparak yere düştü.