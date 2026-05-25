article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Rusya Kupası'nı Kazanan Spartak Moskova'da Solari Sevinirken Kupayı Kırdı

Rusya Kupası'nı Kazanan Spartak Moskova'da Solari Sevinirken Kupayı Kırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2026 - 17:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Spartak Moscow, 24 Mayıs’ta Moskova’daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanan finalde FC Krasnodar’ı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek Rusya Kupası şampiyonu oldu.

Final oldukça çekişmeli geçti. Spartak, normal sürede forvet oyuncusu Pablo Solari’nin golüyle öne geçti. Ancak Krasnodar, dengeli geçen 90 dakikanın ardından bulduğu eşitlik golüyle maçı penaltılara taşıdı.

Penaltı atışlarında hata yapmayan Spartak Moscow, rakibini 4-3 mağlup ederek tarihindeki beşinci Rusya Kupası zaferine ulaştı ve müzesine bir büyük yerel kupa daha ekledi.

Final düdüğünün ardından Spartak futbolcuları büyük sevinç yaşarken, Pablo Solari kristal kupayı havaya kaldırdı. Ancak kutlamalar sırasında ilginç anlar yaşandı. Kupanın alt bölümü yerinden ayrıldı, ardından kapağı da koparak yere düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlar Solari kameralara poz verirken yaşandı.

Kulüpten esprili paylaşım geldi.

Kulüpten esprili paylaşım geldi.

Kulüp daha sonra sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaparak, “Arkadaşlar, kötü haber. Kupayı bitirdik.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın