Marketler Arife ve Bayramda Açık mı? A101, BİM, Şok, Migros, File Kurban Bayramı Çalışma Saatleri

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 17:47
Kurban Bayramı'nda 9 gün sürecek olan tatil başladı. Hem bayram öncesinde hem de bayram süresince ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bayram tatillerinde marketlerin çalışma saatleri, normal çalışma saatlerine göre değişiklik gösteriyor. 

Peki Arife günü ve bayramda marketler açık mı?

Bayramda A101, BİM, Şok, Migros ve File hangi günler, saat kaça kadar açık?

Arife Günü Marketler Açık mı, Kaça Kadar Açık?

Arife günü resmî tatil öğleden sonra başlıyor. Ancak A101, BİM, ŞOK, Migros ve File dahil olmak üzere tüm zincir marketler normal çalışma saatlerinde çalışmaya devam edecek. Marketler, Arife günü açık olacak.

Arife günü marketlerin 09.00 - 21.00/22.00 arasında kesintisiz olarak tam gün açık olması bekleniyor. Arife günü marketlerde yoğunluk oluşabilir.

Bayramda Marketler (A101, BİM, ŞOK, Migros, File) Açık mı?

Bayramın başlamasıyla birlikte marketlerin çalışma düzeni de değişecek. Kimi marketler bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Kimi marketler ise hizmet vermeye devam edecek.

  • BİM, bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacak.

  • A101, bayramın 1. günü kapalı olacak.

  • File, bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacak.

  • ŞOK, bayramın 1. günü öğleden sonra hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

  • Migros, bayramda açık olacak ancak 1. gün öğleden sonra hizmet vermeye başlayabilir.

Kurban Bayramı Marketlerin Çalışma Saatleri 2026

BİM Bayram Çalışma Saatleri

BİM, bayramın 3. gününde hizmet vermeye başlayacak ve normal mesai saatlerinde (09.00-21.00) arasında açık olacak.

A101 Bayram Çalışma Saatleri

A101, bayramın 2. günü normal mesai saatlerinde (09.00-21.00) arasında açık olacak.

ŞOK Bayram Çalışma Saatleri

ŞOK, bayramın 1. günü öğle saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayabilir.

Migros Bayram Çalışma Saatleri

Migros, bayramın 1. günü öğle saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayabilir.

*Bazı bölgelerde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
