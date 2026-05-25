Sevgili Balık, Mars ve Plüton karesi maddi değerler ve etik kurallar arasında küçük bir ikilem yaşamana neden olabilir. Kâr marjını yükseltmek isterken kaliteden ödün vermemek uzun vadede sana çok daha büyük bir saygınlık kazandıracaktır. Doğru yoldan ayrılmamalısın.

İş çevrenle girebileceğin ufak çaplı mülk veya hak tartışmalarını uzlaşmacı bir dille çözmek en güzelidir. Kısa vadeli yüksek kazançlar yerine dürüst ve kalıcı ticari ilişkiler inşa ettiğinde banka hesabının bereketle dolduğunu göreceksin.

Peki ya aşk? Maddi konular kalbinin önüne geçmeye çalışabilir. Partnerinin aldığı hediyeleri eleştirmek yerine ardındaki iyi niyeti görmek aranızdaki bağı ısıtacaktır. Bekarsan, sana manevi değeri yüksek ufak bir sürpriz yapan ince ruhlu birine karşı içinde sıcacık hisler uyanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...