Sevgili Balık, bu pazartesi sabahına sezgilerini tamamen kapatıp keskin bir matematik dehası gibi başlıyorsun. Hayal kurmayı bırakıp rekabet dolu ticari masalarda rakiplerine acımasızca meydan okuyacaksın. Mühendislik veya veri analizi projelerindeki başarın herkesi şaşkına çevirecektir.

Finansal konularda duygusallığa yer vermeden kendi kâr marjını savunacaksın. Beklediğin ödemeleri tahsil etmek adına agresif lakin son derece etkili adımlar atarak cüzdanını dolduruyorsun. Kısacası, Güneş ve Neptün'den aldığın ilhamla mantığın zaferini bizzat kutlayacaksın.

Peki ya aşk? Farklı kültürlerden gelen zihinsel bir çekim aklını başından alıyor. İlişkin varsa, partnerinle dil öğrenmek veya belgesel izlemek aranızdaki entelektüel bağı harika şekilde güçlendirecektir. Onunla birlikte derinleşmek ve keşfetmek sana iyi gelecektir. Ama bekarsan, senden tümüyle farklı bir inanca veya kültüre sahip bilgi dolu bir insanla zihinsel düellolara girebilirsin. İşte bu da sana aşkı getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...