Sevgili Balık, partnerinle arandaki sert köşeler ve küçük kırgınlıklar, şefkatli yaklaşımın sayesinde tamamen eriyip gidiyor. Birbirinizin en kırılgan hallerine sığınmak ve yargılamadan sevmek, ilişkinizi dış dünyanın tüm streslerinden koruyan sihirli bir kalkana dönüştürecek.

Bekar bir Balık burcu isen, mantıkla kurulan, taktik kokan ilişkilerden tamamen uzaklaşıyorsun. Gözlerinin içine baktığında seni gerçekten anladığını hissettiğin, duygulara senin kadar değer veren ruhani karakterle kalbini ısıtacak taze bir yola giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...