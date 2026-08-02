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3 Ağustos 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ağustos Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duyuların her zamankinden keskin, özellikle koku alma duyarlılığın artabilir; alışık olduğun kokular bile bugün seni rahatsız edebilir. Ağır kokulu ortamlardan uzak durup temiz havada birkaç dakika geçirmen seni dinginleştirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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