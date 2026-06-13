Sevgili Balık, bugün ilişkinde belirsizliklere veya duygusal krizlere yer bırakmıyorsun. Partnerinle aranızdaki beklentileri dürüstçe netleştirip, sınırlarınızı koruduğunuz çok sağlıklı bir gün geçiriyorsunuz. Ne istediğini bilmek ikinizi de inanılmaz rahatlatıyor.

Ama bekarsan, tavizsiz duruşun sana en doğru kişiyi çekecek. Bağımlı ve sınır tanımayan insanları doğrudan reddedip, sadece senin bağımsızlığına saygı duyan olgun kişilere şans veriyorsun. Mantık aşkın önüne geçerek seni koruyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...