Sevgili Balık, bugün partnerinin sana hazırladığı sürprizle adeta bulutların üzerine çıkıyorsun. Senin incecik ruhuna hitap eden, maddi bir değerden ziyade inanılmaz bir duygu yüklü olan bu jest, aranızdaki aşkı bir ömür boyu unutulmaz kılacak. Bugün sevildiğini iliklerine kadar hissettiğin kutlu gün.

Ama bekarsan, bugün gözlerindeki buğulu ve ilham dolu bakış etrafındaki herkesi bir mıknatıs gibi çekiyor. Seninle sadece vakit geçirmek için değil, senin eşsiz dünyana dahil olup seninle masalsı aşka yelken açmak isteyen, ruhu çok ince ve çok romantik biriyle harika bir rüyaya gözlerini açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...