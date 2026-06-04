Sevgili Balık, bugün Venüs ile Jüpiter'in o konuşkan ve tatlı enerjisi, partnerinle sadece yan yana olmayı değil, aynı zamanda harika iki dost gibi sohbet etmeyi de vurguluyor. Uzun zamandır ertelediğiniz o kısa hafta sonu tatili planını masaya yatırmak veya sadece saatlerce arabada şarkı söyleyerek yolculuk yapmak ruhunuzu birbirine daha da bağlayacaktır.

Ama bekarsan, fiziksel görünümden ziyade karşındakinin zihinsel parıltısına aşık olacağın bir gündesin. Eğitim aldığın bir ortamda, sosyal medyada veya kısa bir yolculuk esnasında tanışacağın o akıcı konuşan, mizah yeteneği yüksek kişi, sana atacağı ilk mesajla kalbindeki tüm kilitleri anında açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...