Sevgili Balık, bugün partnerinle arandaki ilişkiyi adeta tedavi ediyorsun. Birbirinizin en gizli, en utandığı yaralarına dokunup onları şefkatle ama büyük bir güçle iyileştirdiğinizde, dışarıdaki hiçbir zorluğun yıkamayacağı ruhsal kenetlenmeyi yaşayacaksınız. Küllerinizden birlikte doğuyorsunuz.

Ama bekarsan, seni üzen, gizemli ama toksik insanlara karşı bağışıklık kazandın desek yeridir! Senin karanlık yönlerinden korkmayan, rüyalarını anlayabilen ve sana çok aradığın ruhsal bütünleşmeyi sunacak bilge ve dönüştürücü karakterle yolların tamamen ilahi bir planda kesişmek üzere. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...