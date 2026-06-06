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Balık Burcu right-white
7 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 7 Haziran Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünün derin ve kazıyıcı gücü, senin bilinçaltının en izbe, en karanlık odalarına fener tutuyor. Kendinden bile sakladığın korkularınla, geçmişten gelen karmik yüklerinle ve gizli suçluluk duygularınla yüzleşerek, ruhunda eşi benzeri görülmemiş bir temizlik başlatıyorsun. Bugüne kadar seni geriye çeken görünmez zincirleri dahi parçalayacaksın.

Dış dünyadan, kalabalıklardan ve yüzeysel sohbetlerden tamamen soyutlanıp kendi sessizliğinde büyük bir güç bulduğun gündesin. Sana gizliden gizliye düşmanlık eden, arkandan iş çeviren kimselerin maskeleri bir bir düşüyor. Onlarla savaşmak yerine, enerjini onlardan tamamen keserek en büyük ve en asil intikamını alacaksın.

Peki ya aşk? İlişkinde partnerinle olan bağını görünmeyen, ruhsal bir boyutta kökünden onarıyorsun. Aranızdaki sessiz duvarları, gizli kırgınlıkları kelimelerle değil, tamamen hissel ve empatik bir derinlikle yıkarak, aşkı bağımlılıktan kurtarıp çok daha kutsal bir bağa dönüştüreceksin. Sevginin en güzel haliyle tanışmak üzeresin. Ama bekarsan, geçmiş ilişkilerinin ağır hayaletlerini, eski sevgili saplantılarını bugün geride bırakıyor ve ruhunu yepyeni, çok derin ve şifalı bir kadersel buluşmaya hazırlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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