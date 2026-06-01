Sevgili Balık, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı çocuksu heyecanlarla sosyal çevrenin rasyonel beklentileri arasında kalmana sebep olabilir. Yaratıcılığını konuşturmak ve eğlenmek isterken, arkadaşlarının gerçekçi eleştirileri hevesini kırabilir. Başkalarının mantığını değil kendi kalbinin neşesini takip ettiğinde günün enerjisini yakalayacaksın.

Hobilerini ticari bir kazanca dönüştürmek için adımlar atıyorsan hesap kitap işlerinde bazı pürüzler yaşayabilirsin. Hedef kitleye ulaşmak adına kurduğun stratejilerin fazla iyimser olması bütçeni sarsabilir. Vizyonunu rasyonel bir piyasa araştırmasıyla destekleyerek kazancını garanti altına alabilirsin.

Peki ya aşk? Romantik beklentilerin partnerinin dümdüz ve mantıklı konuşmalarıyla adeta bir duvara çarpabilir. Şiirsel bir sevgi beklerken gerçekçi bir analiz duymak seni üzse de, niyetinin iyi olduğunu bilmelisin. Bekarsan, ilgini çeken kişiye açılmak isterken kelimeleri toparlayamayıp yanlış mesajlar verebilirsin, biraz zamana bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...