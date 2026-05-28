Sevgili Balık, bugün Venüs ile Satürn karesi donanım arızaları, mekanik tamiratlar ve bilgisayar sistemleri üzerine yoğunlaşarak ofisteki teknik krizleri ustalıkla çözmeni sağlıyor. Bozulan cihazları tamir etmek veya yeni bir sistem kurmak mesleki itibarını harika şekilde parlatıyor. Mühendislik zekan herkesi büyülüyor. Somut işler sana prestij katıyor.

Cuma akşamını eline alet çantasını alıp evdeki kırık dökük eşyaları onarmaya adayarak zihnine muazzam bir dinginlik katacaksın. Somut problemlerle uğraşmak, zihnindeki soyut düşünceleri temizleyerek sana odaklanma becerisi kazandırıyor. Tamirat yapmak sana tarifsiz bir meditasyon sağlıyor.

Peki ya aşk? Bugün Venüs ile Satürn karesi kelimeler yerine sadece somut eylemlerin konuştuğu bir günü müjdeliyor. İlişkin varsa, partnerinin senin için yaptığı fiziksel bir yardım kalbini şefkatle dolduracaktır. Bekarsan, sadece güzel sözler kuranları reddedip hayatındaki sorunları çözmek için çabalayan dürüst karakterlere kalbini açacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...