Bir Kardiyolog Asla Tüketmeyeceği 7 Gıdayı Açıkladı

Özellikle doymuş yağ oranı yüksek gıdaların “kötü kolesterol” olarak bilinen LDL seviyesini yükselterek kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı riskini artırabileceğini vurguladı.

TikTok’ta kendisini “Amerika’nın Kardiyoloğu” olarak tanıtan ve yüz binlerce takipçisi bulunan Dr. Mohammad Alo, paylaştığı videoda bazı gıdaların damar sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ona göre bazı yiyecekler, LDL kolesterolü yükselterek damar duvarlarında plak birikimine yol açabiliyor ve bu durum kalp-damar hastalıkları için ciddi bir risk oluşturuyor.

Dr. Alo’nun özellikle kaçındığını söylediği gıdaların başında tereyağı geliyor. “Neredeyse saf doymuş yağ” olarak tanımladığı tereyağının yanı sıra peynir, pastırma, kuyruk yağı, ghee, hindistancevizi yağı, kırmızı etin yağlı kısımları ve tavuk derisi gibi ürünlerin de LDL seviyesini artırabileceğini belirtiyor.