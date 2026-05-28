Bir Kardiyolog Asla Tüketmeyeceği 7 Gıdayı Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 18:06
Kalp ve damar sağlığını korumanın en kritik yolu beslenme alışkanlıklarından geçiyor. Bir kardiyolog ise kendi diyetinde asla yer vermediği, yüksek doymuş yağ içeriğiyle dikkat çeken 7 gıdayı açıkladı. Uzman, bu ürünlerin uzun vadede LDL kolesterolü yükselterek ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtiyor.

Bir kardiyolog, kalp sağlığını korumak için asla tüketmediği yiyecekleri açıkladı.

Özellikle doymuş yağ oranı yüksek gıdaların “kötü kolesterol” olarak bilinen LDL seviyesini yükselterek kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı riskini artırabileceğini vurguladı.

TikTok’ta kendisini “Amerika’nın Kardiyoloğu” olarak tanıtan ve yüz binlerce takipçisi bulunan Dr. Mohammad Alo, paylaştığı videoda bazı gıdaların damar sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ona göre bazı yiyecekler, LDL kolesterolü yükselterek damar duvarlarında plak birikimine yol açabiliyor ve bu durum kalp-damar hastalıkları için ciddi bir risk oluşturuyor.

Dr. Alo’nun özellikle kaçındığını söylediği gıdaların başında tereyağı geliyor. “Neredeyse saf doymuş yağ” olarak tanımladığı tereyağının yanı sıra peynir, pastırma, kuyruk yağı, ghee, hindistancevizi yağı, kırmızı etin yağlı kısımları ve tavuk derisi gibi ürünlerin de LDL seviyesini artırabileceğini belirtiyor.

Doymuş Yağ İçeren Yaygın Gıdalar

Uzmanlara göre doymuş yağ oranı yüksek olan ve aşırı tüketildiğinde risk oluşturan bazı gıdalar şunlar:

  • Tereyağı, ghee, kuyruk yağı ve iç yağı

  • Hindistancevizi yağı ve hurma yağı

  • Pastırma, sucuk, salam gibi işlenmiş etler

  • Yağlı kırmızı et ve tavuk derisi

  • Peynir, krema, crème fraîche

  • Kek, bisküvi, hamur işleri ve çikolata ürünleri

  • Dondurma ve süt bazlı tatlılar

Kolesterolü Düşürmenin Yolları

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre kolesterolü düşürmek için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi kritik rol oynuyor. Özellikle doymuş yağ tüketiminin azaltılması ve yerine daha sağlıklı yağların tercih edilmesi öneriliyor.

Buna karşılık şu gıdalar daha sık tüketilmeli:

  • Somon, uskumru gibi yağlı balıklar

  • Zeytinyağı ve kanola yağı

  • Tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, tam buğday makarna

  • Kuruyemişler, tohumlar

  • Sebze ve meyveler

Ayrıca düzenli egzersiz (haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aktivite), sigaradan uzak durmak ve alkol tüketimini sınırlandırmak da kalp sağlığı açısından önemli faktörler arasında yer alıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
