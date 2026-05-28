Annesinin Birebir Aynısı: Nazardan Korkan Eda Ece, Kızı Mina'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2026 - 18:05
Nazardan korktuğu için uzun süre kızını gözlerden uzak büyüten Eda Ece, sonunda kural bozdu. Mina İpek’in annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu!

Türk televizyon dünyasının en sevilen ve en enerjik isimlerinden Eda Ece, yıllardır hem oyunculuğu hem de kendine has eğlenceli tavırlarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor.

Özellikle fenomen dizi Yasak Elma ile kariyerinin zirvesine çıkan güzel oyuncu, canlandırdığı Yıldız karakteriyle adeta milyonların kalbini fethetmişti. Sosyal medya paylaşımları, doğal halleri ve dobra açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Eda Ece, özel hayatıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Başarılı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllar süren ilişkisini 2023 yazında nikah masasına taşıyan Eda Ece’nin düğünü de o dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmuştu. Ünlü isimlerin akın ettiği düğün, sosyal medyada günlerce konuşulmuş; çiftin mutluluğu “yılın düğünü” yorumlarını beraberinde getirmişti. O günden bu yana gözlerden uzak ama bir o kadar da huzurlu bir evlilik sürdüren ikili, hayranlarının en sevdiği çiftlerden biri haline geldi.

Mutlu evliliklerini bir bebek haberiyle taçlandıran çiftimiz, bir bebek beklediklerini 2024 yılında duyurmuştu

Hamilelik süreci boyunca zaman zaman paylaşım yapan Eda Ece, anne olacağı için ne kadar heyecanlı olduğunu sık sık dile getirmişti. Ünlü çift, minik kızlarına 4 Nisan 2025 tarihinde kavuşmuş; bu haber de magazin dünyasında büyük ilgi görmüştü.

Ancak Eda Ece, kızının doğduğu ilk günden bu yana bebeğini gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlüler arasında yer aldı. Özellikle nazardan çok korktuğunu her fırsatta dile getiren oyuncu, şimdiye kadar Mina İpek’in yüzünü göstermemek için büyük çaba sarf etmişti. Paylaşımlarında çoğunlukla kızının sadece elini, saçlarını ya da arkadan çekilmiş karelerini paylaşan Eda Ece, “Biraz büyüsün öyle gösteririm” diyerek bu konudaki hassasiyetini de açıkça ifade etmişti.

Fakat geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu sonunda kural bozdu!

Eda Ece, ilk kez kızı Mina’nın yüzünü takipçilerine göstermeye karar verdi. Anne-kız birlikte özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçerken ortaya çıkan kareler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Özellikle Mina İpek’in annesine olan inanılmaz benzerliği görenleri resmen şaşkına çevirdi. Minik prensesin yüz hatlarından bakışlarına kadar Eda Ece’nin adeta minik bir kopyası olduğu yorumları yapılırken, sosyal medyada “Buğrahan’dan hiçbir şey almamış”, “Resmen klonunu doğurmuş” ve “Annesinin birebir aynısı” yorumları peş peşe geldi.

Henüz küçücük yaşına rağmen güzelliği ve tatlılığıyla herkesi kendine hayran bırakan Mina İpek, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan minikleri arasına adını yazdırmayı başardı. Eda Ece’nin anne-kız pozları ise takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
