Annesinin Birebir Aynısı: Nazardan Korkan Eda Ece, Kızı Mina'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Özellikle fenomen dizi Yasak Elma ile kariyerinin zirvesine çıkan güzel oyuncu, canlandırdığı Yıldız karakteriyle adeta milyonların kalbini fethetmişti. Sosyal medya paylaşımları, doğal halleri ve dobra açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Eda Ece, özel hayatıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Başarılı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllar süren ilişkisini 2023 yazında nikah masasına taşıyan Eda Ece’nin düğünü de o dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmuştu. Ünlü isimlerin akın ettiği düğün, sosyal medyada günlerce konuşulmuş; çiftin mutluluğu “yılın düğünü” yorumlarını beraberinde getirmişti. O günden bu yana gözlerden uzak ama bir o kadar da huzurlu bir evlilik sürdüren ikili, hayranlarının en sevdiği çiftlerden biri haline geldi.