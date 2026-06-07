Sevgili Balık, bugün partnerinin sana sunduğu bahanelerin ardındaki gerçekleri kendi gözlerinle görebilirsin. Aranızdaki bağın senin tek taraflı fedakarlıklarınla ayakta kaldığını ya da aşkı idealize ettiğini fark edebilirsin. Oysa aşkı ve partnerini olduğu gibi kucaklamalısın. İşte bu sayede huzuru ve gerçek sevgiyi kucaklayabilirsin... Üstelik tüm kusurlara rağmen!

Ama eğer bekarsan, müjdemizi isteriz! Zira aşk kapını çalmak üzere. Hiç beklemediğin bir anda yaşanacak masalsı bir tesadüfe hazır olmalısın. Hayallerinin gerçeğe dönüşeceği, mutluluğun seni saracağı ve aşkın kalbini coşturacağı o an geldi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...