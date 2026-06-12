Sevgili Balık, bugün ilişkide büyük ve yorucu romantik planlar yerine, omuz omuza hayatı paylaşmanın değerini anlıyorsun. Partnerinin sana yaptığı bir kahve veya evi toplamana yardım etmesi, paha biçilemez bir sevgi göstergesi olarak kalbini yumuşatacak.

Ama bekarsan, günlük koşturmacanın içinde karşına çıkan naif tesadüfler yüzünü güldürüyor. Veterinerde, çiçekçide veya manavda göz göze geldiğin o pratik ve sıcakkanlı kişiyle kuracağın samimi diyalog, gününe tatlı bir enerji katacak. Doğallık bugün en büyük silahın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...