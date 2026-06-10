Sevgili Balık, bugün ilişkide partnerine sarılıp günün yorgunluğunu anlatmak isterken, onun karşına bir yaşam koçu veya bir patron gibi geçip sana mantıklı eleştiriler sunması hevesini kursağında bırakacak. Duygusal bağın koptuğu, sadece doğruların ve yanlışların tartışıldığı bu soğuk iletişim, aranıza mesafe koymana neden olabilir.

Ama bekarsan, insanlarla iletişim kurmak bugün sana bir ceza gibi geliyor. Tanışmaya çalıştığın insanların sığ, maddiyatçı veya sadece kendini anlatan tavırları seni o kadar yoruyor ki; mesajlara cevap vermeyi tamamen kesip kendi o derin, sessiz ve yalnız dünyana geri dönüyorsun. İletişimsizlik bugün en güzel ilaç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...