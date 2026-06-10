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Balık Burcu right-white
11 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 11 Haziran Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay Boğa burcundayken, iletişim alanında inatçı enerjilerle karşılaşıyorsun. Sen duygularını veya fikirlerini akıcı, naif dilinle anlatmaya çalışırken; karşındaki insanların olaylara tamamen dümdüz, duygusuz ve sabit bir noktadan bakması sinirlerini gerecek. Ne kadar anlatırsan anlat, kimse kendi bildiğinden bir adım sapmıyor.

Yakın çevrenle, kardeşlerinle veya komşularınla gereksiz bir inatlaşma yaşayabilirsin. Bir türlü çözülemeyen ufak bir mesele, herkesin haklılık taslaması yüzünden büyüyerek sinir bozucu bir hal alabilir. Bugün insanlara laf anlatmaktan o kadar yorulacaksın ki, sonunda telefonu tamamen kapatıp sessizliğe bürünmek en büyük lüksün olacak.

Peki ya aşk? Beraberliğinde sen partnerinden duygusal bir destek, bir empati beklerken; onun sana 'bunu böyle yapmalısın' diyerek tamamen rasyonel, soğuk ve komut veren bir tavırla yaklaşması kalbini kırabilir. Senin sadece dinlenmeye ihtiyacın var, akıl verilmeye değil. Bekarsan, flört uygulamalarındaki o tekdüze, sıkıcı ve zerre kadar vizyon barındırmayan mesajlaşmalardan öylesine bunaldın ki, bugün o uygulamaların hepsini telefonundan silip dijital dünyaya tamamen veda ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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