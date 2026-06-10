Sevgili Balık, bugün Ay Boğa burcundayken, iletişim alanında inatçı enerjilerle karşılaşıyorsun. Sen duygularını veya fikirlerini akıcı, naif dilinle anlatmaya çalışırken; karşındaki insanların olaylara tamamen dümdüz, duygusuz ve sabit bir noktadan bakması sinirlerini gerecek. Ne kadar anlatırsan anlat, kimse kendi bildiğinden bir adım sapmıyor.

Yakın çevrenle, kardeşlerinle veya komşularınla gereksiz bir inatlaşma yaşayabilirsin. Bir türlü çözülemeyen ufak bir mesele, herkesin haklılık taslaması yüzünden büyüyerek sinir bozucu bir hal alabilir. Bugün insanlara laf anlatmaktan o kadar yorulacaksın ki, sonunda telefonu tamamen kapatıp sessizliğe bürünmek en büyük lüksün olacak.

Peki ya aşk? Beraberliğinde sen partnerinden duygusal bir destek, bir empati beklerken; onun sana 'bunu böyle yapmalısın' diyerek tamamen rasyonel, soğuk ve komut veren bir tavırla yaklaşması kalbini kırabilir. Senin sadece dinlenmeye ihtiyacın var, akıl verilmeye değil. Bekarsan, flört uygulamalarındaki o tekdüze, sıkıcı ve zerre kadar vizyon barındırmayan mesajlaşmalardan öylesine bunaldın ki, bugün o uygulamaların hepsini telefonundan silip dijital dünyaya tamamen veda ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...