Sevgili Balık, bugün partnerinle günlük yaşamın sıkıcı koşturmacasını lüks bir oyuna çeviriyorsun. Cuma iş çıkışı eve gidip yorulmak yerine, kendine ısmarlayacağın rahat bir spa randevusu veya lüks bir restoranda yapacağınız kutlama, aranızdaki günlük stresi silip atarak aşkı yeniden krallık tahtına oturtacak.

Ama bekarsan, aşkı hiç beklemediğin sıradan rutinlerin içinde ama gösterişli bir şekilde buluyorsun. Ofiste uzun zamandır sana gizli gizli hayran olan karizmatik meslektaşının, o cesur Aslan enerjisiyle sana bir kahve/yemek teklifiyle gelmesi, aklını başından alacak. Rutinin içindeki bu lüks şok, hafta sonunu harika kılacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...