Sevgili Balık, bugün Venüs'ün enerjisi günlük rutinlerini ve ofis yaşamını lüks bir vitrine çeviriyor! Sıkıcı, tekdüze işlerini bile öylesine yaratıcı ve estetik bir şova dönüştüreceksin ki, etrafındaki herkes senin çalışma şevkine ve karizmana hayran kalacak. Cuma gününü ofiste bir festival havasında geçirebilirsin.

Çalışma ortamını güzelleştirmek, masana şık bir çiçek almak veya yeni aldığın kıyafetle ofisin koridorlarında podyumdaymış gibi yürümek enerjini tavan yaptıracak. Hizmet aldığın veya verdiğin kişilerden göreceğin iltifatlar ve maddi ödüller, günlük koşturmacanın görünmez yorgunluğunu anında silip süpürecek.

Peki ya aşk? Aşkın büyük hayallerde değil, ofis masanın hemen yanında veya günlük spor rutininde karşına çıktığı sürprizli bir güne başlıyorsun! Partnerinle sıradan cuma iş çıkışını, şık bir yemeğe veya lüks bir etkinliğe dönüştürerek rutini kırmak ilişkine alev katacak. Bekarsan, her gün aynı asansöre bindiğin, aynı ofiste çalıştığın veya kahvecide karşılaştığın kişinin sana karizmatik ve cesur bir flört adımıyla gelmesi, kalbinde lüks ve tutkulu bir heyecan yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...