Sevgili Koç, bugün ilişkide partnerinle arandaki sıradan rutini yıkıyorsun. Cuma akşamını evde geçirmek yerine; iddialı kıyafetlerini giyip şık bir mekana giderek aşkını dış dünyaya sergilemek isteyeceksin. Birbirinize yapacağınız gösterişli jestler tutkuyu alevlendirecek.

Ama bekarsan, sahnede sen varsın. Katıldığın bir partide veya cuma çıkışında dik duruşunla tüm radarları üzerine çekeceksin. Sıradan ve çekingen flörtler anında elenirken; senin alevine ayak uydurabilecek, sana meydan okuyup kalbini cesaretle fethedecek karizmatik biriyle unutulmaz bir hafta sonu macerasına atılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...