Sevgili Balık, bu pazar gününü son derece mantıklı, kurallı ve listeler yaparak geçiriyorsun. Gelecek haftanın yemeklerini hazırlamak, bütçeyi tabloya girmek gibi eylemler içindesin. Ancak bir arkadaşının aniden arayıp yardım istemesine 'hayır' dediğinde hissedeceğin suçluluk duygusu Venüs ile Chiron karesi, içini kemirebilir.

Önceliği kendine vermek bir bencillik değildir. Sınırlarını koruduğun için hissettiğin bu suçluluk, yıllarca başkaları için kendi düzenini bozmandan kaynaklanıyor. Bugün kendi listene sadık kalarak, kendi hayatının iplerini elinde tutmanın rasyonel gücünü kutlamalısın.

Peki ya aşk? Bekar bir Balık isen, aşk hayatında kendi sınırlarını ihlal edecek hiçbir davranışa izin vermiyorsun. Seninle görüşmek isteyen kişiye kendi müsaitlik durumunu ve şartlarını çok net bir şekilde belirtiyorsun; uymayanı anında geride bırakıyorsun. Kurallı olmak kalbini koruyor. Beraberliğinde ise partnerine görev dağılımını kesin bir dille aktarıyorsun. Duygusallıktan uzak, tamamen rasyonel bir ev yönetimi konuşması, günün sonunda ikinizin de hayatını kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...