Sevgili Balık, bugün yöneticin Neptün, Mars ile çatışıyor ve bu açıyı sen herkesten daha derinden hissediyorsun. Kelimeler bugün seni yanıltıyor; söylediğin şey niyet ettiğinden farklı anlaşılabilir. İlişkin varsa, partnerine yazdığın bir mesaj ters anlaşılabilir ya da bir cümlen kırıcı algılanabilir. Bugün üstü kapalı konuşmak yerine mümkün olduğunca net olmalısın, çünkü ima etmek bugün risk taşıyor.

Bekarsan, yazışmalardan çıkardığın anlam gerçeği yansıtmıyor olabilir. Ekran üzerinden kurulan yakınlıklar bugün yetersiz ya da samimiyetsiz gelebilir. Hayal kurmayı biraz azaltıp somut adımlara bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…