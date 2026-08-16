Sevgili Koç, bugün kalbinle kafan aynı şeyi söylemiyor ve bu seni huzursuz ediyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, aşkta netliğini elinden alıyor; normalde hemen karar veren sen, bugün kararsız kalıyorsun. İlişkin varsa, partnerinin bir davranışını yanlış anlayıp içine atma ihtimalin çok yüksek. Belki bir mesaja geç dönmüştür, belki dalgın davranmıştır; sen ise bunu bambaşka bir yere çekebilirsin. Sormadan yorum yapmamalısın, çünkü bugün zihnin gerçeğe değil, senaryoya çalışıyor.

Bekarsan, birine dair kurduğun hayal ile o kişinin gerçekte kim olduğu bugün birbirine karışabilir. Tanıdığını sandığın biri aslında kafandaki resimden ibaret olabilir. Bugün kalbini değil, gözlerini, gördüklerini dinlemelisin; ne söylediğine değil, ne yaptığına bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…