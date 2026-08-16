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Koç Burcu right-white
17 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

17 Ağustos Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbinle kafan aynı şeyi söylemiyor ve bu seni huzursuz ediyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, aşkta netliğini elinden alıyor; normalde hemen karar veren sen, bugün kararsız kalıyorsun. İlişkin varsa, partnerinin bir davranışını yanlış anlayıp içine atma ihtimalin çok yüksek. Belki bir mesaja geç dönmüştür, belki dalgın davranmıştır; sen ise bunu bambaşka bir yere çekebilirsin. Sormadan yorum yapmamalısın, çünkü bugün zihnin gerçeğe değil, senaryoya çalışıyor.

Bekarsan, birine dair kurduğun hayal ile o kişinin gerçekte kim olduğu bugün birbirine karışabilir. Tanıdığını sandığın biri aslında kafandaki resimden ibaret olabilir. Bugün kalbini değil, gözlerini, gördüklerini dinlemelisin; ne söylediğine değil, ne yaptığına bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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