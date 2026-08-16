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Koç Burcu right-white
17 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ağustos Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars ile Neptün arasında sert bir açı var ve bu, senin en sevmediğin şeyi getiriyor: belirsizlik. Enerjin düşük, ne istediğinden emin değilsin ve normalde hemen atacağın adımı bugün atamıyorsun. İş hayatında “acaba doğru mu yapıyorum” sorusu peşini bırakmayabilir. Sakın bu hali bir başarısızlık gibi görme, çünkü bugün duraklamak aslında seni koruyor. Neyse ki Merkür ile Satürn arasındaki güzel açı, ciddi bir konuşma yapman gerekiyorsa bunu sağlam bir zemine oturtuyor.

Maddi konularda bugün kesin karar vermemelisin. Rakamlar sana olduğundan farklı görünebilir, bir teklif kulağa fazla güzel gelebilir. Venüs ile Jüpiter arasındaki tatlı açı ortaklıklardan gelen bir haberi güzelleştirse de imzayı yarına bırakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kafan biraz karışık. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinin bir davranışını yanlış anlayıp içine atabilirsin; sormadan yorum yapmamalısın. Bekar bir Koç burcu isen, birine dair kurduğun hayal ile gerçek birbirine karışabilir. Bugün kalbini değil, gördüğün gerçekleri dinlemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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