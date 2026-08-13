Sevgili Balık, bugün gözün tamamen karşındakinin üzerinde. Ay ilişkiler alanında ilerlerken partnerinin ne hissettiğini merak ediyorsun. İlişkin varsa, bugün konuşmak yerine dinlemelisin; ona bir soru sorup cevabını sonuna kadar beklemek, uzun bir konuşmadan çok daha iyi gelecek. Pallas kazanç alanında geri gidiyor, yani ilişkide neyi verip neyi aldığını da yeniden düşünüyorsun.

Bekarsan, sana açık açık ilgi gösteren biri karşına çıkabilir. Sen genellikle ima ve işaretlerle konuşursun, bu netlik seni şaşırtacak. Kaçmak yerine aynı açıklıkla karşılık vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…