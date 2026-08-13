Sevgili Balık, bugün odağın karşındaki kişide. Ay tam karşı burcunda ilerlerken ortaklıklar ve ilişkiler öne çıkıyor. Zarafetinle ve uyumunla çevrendekilere ışık saçıyorsun. İş hayatında bir ortakla kuracağın uyum işini hızlandırıyor. Birlikte hareket etmek sana büyük bir güç verecek. Pallas kazanç alanında geri harekete geçiyor ve gelir stratejini yeniden düşünmeni istiyor. Bütçeni daha verimli kılacak pratik fikirler geliştirebilirsin. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu günlük düzeninde büyük bir gelişme getirebilir. İşlerinin su gibi akacağı güzel bir dönem başlıyor!

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar gündemde. Tek başına değil, birlikte düşünmek bugün sana kazandırıyor. Güvendiğin insanlarla fikir alışverişinde bulunmak en doğru adımı attırır.

Aşk hayatında karşı taraf merkezde. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerini dinlemeye öncelik vermelisin. Ona sunacağın şefkatli yaklaşım aranızdaki bağı katbekat güçlendirir. Bekar bir Balık burcu isen, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Kalbini tatlı sürprizlere açık tut, güzel bir aşk kapını çalabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…