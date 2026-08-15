Sevgili Balık, bugün aşk yüzeyde değil, derinlerde yaşanıyor. Ay ile Venüs senin ortak kaynaklar alanında buluşuyor ve bu buluşma, aranızdaki güveni tatlı bir yerden pekiştiriyor. İlişkin varsa, partnerinle paylaşacağın bir duygu bugün ikinizi de rahatlatacak. Belki bir sır, belki bir endişe, belki de sadece uzun süredir söylemediğin içten bir düşünce. Kalbini dürüstçe açtığında ne kadar yakınlaştığınızı göreceksin.

Bekarsan, sana gerçek bir yakınlık sunan biri kalbine dokunabilir. Yüzeysel sohbetlerden sıkıldığın bir dönemdesin ve bugün karşına derinleşebileceğin biri çıkabilir. Yüzeyde kalmayı bırak, çünkü derinde çok daha güzeli var… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…