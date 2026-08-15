Sevgili Balık, bugün gökyüzü seni derinlere davet ediyor. Ay ile Venüs senin ortak kaynaklar alanında buluşuyor ve bu buluşma, paylaşılan konularda tatlı bir yumuşama getiriyor. İş hayatında bir ortakla ya da bir kurumla yapacağın görüşme bugün beklediğinden kolay geçebilir. Dün günlük düzeninde attığın adım bugün de meyvesini veriyor, o yüzden yeni kurduğun düzeni sürdürmelisin. Karşı tarafın çekincelerini dinleyip empatiyle yaklaştığında tüm pürüzler çözülüyor.

Maddi konularda paylaşılan bir konu olumlu ilerliyor. Bir destek, bir borç meselesi ya da ortak bir bütçe bugün rahatlayabilir. Gelen rahatlamayla birlikte birikim fikrini es geçmeyip ufak bir miktarı kenara ayırmak uzun vadede sana çok iyi gelecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün derinleşiyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle aranızdaki güven bugün daha da sağlamlaşıyor. İçindeki hassasiyeti ve kırılganlığı saklamadan hislerini paylaşman bağınızı unutulmaz kılar. Bekar bir Balık burcu isen, sana gerçek bir yakınlık sunan biri kalbine dokunabilir. Yüzeysel tavırları bir kenara bırakıp senin ruhunu anlamaya çalışan birine şans ver. Bugün yüzeyde kalma, derinde daha güzeli var… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…