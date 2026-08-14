Sevgili Balık, bugün aşk büyük jestlerde değil, küçük ayrıntılarda gizli. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin günlük düzen alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerine göstereceğin sıradan bir özen ona kocaman bir hediyeden daha çok dokunacak. Belki sevdiği bir yemeği hazırlarsın, belki yorgun bir gününde bir işini üstlenirsin. Sevgiyi anlatmanın en sade yolu bugün senin elinde.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde her gün gördüğün biri bugün sana bambaşka görünebilir. Belki iş yerinden, belki her sabah uğradığın bir yerden tanıdığın biri. Aşk her zaman büyük bir olayla gelmiyor; bazen alışılmış bir yüzün bir anda başka türlü belirmesiyle başlıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…