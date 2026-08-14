Sevgili Balık, bugün gökyüzü senin günlük düzenine bereket taşıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, iş rutinini ve sağlığını yöneten alanda gerçekleşiyor. Yani bugün gelen fırsat büyük bir sıçrama değil, hayatını kolaylaştıracak somut bir gelişme olabilir. Belki yeni bir görev, belki ek bir iş, belki de sana zaman kazandıracak bir düzen değişikliği. Dün ne bıraktıysan bugün yerine daha iyisi geliyor.

Maddi konularda düzenli gelirinde bir artış mümkün. Fazla mesai, ek bir iş ya da yeni bir sorumluluk cebine yansıyabilir. Gelen teklifi dikkatle dinlemeli, hemen reddetmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün küçük jestler büyük iş görüyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine göstereceğin sıradan bir özen ona kocaman bir hediyeden daha çok dokunacak. Bekar bir Balık burcu isen, gündelik hayatının içinde her gün gördüğün biri bugün sana bambaşka görünebilir. Bugün gözünü biraz kaldır, aradığın belki de çok yakınında… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…