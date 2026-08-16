Sevgili Balık, bugün Neptün senin yöneticin olduğu için bu sert açıyı diğerlerinden farklı yaşıyorsun. Mars ile Neptün’ün karesi, senin iletişim alanını etkiliyor ve söylediklerinin yanlış anlaşılma ihtimali yüksek. Bir mesaj ters anlaşılabilir, bir cümle farklı algılanabilir. İş hayatında bugün yazdıklarını göndermeden önce bir kez daha okumalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise günlük düzenini toparlamanı destekliyor.

Maddi konularda küçük bir hesap karışabilir. Bugün rakamları iki kez kontrol etmeli, tahminle hareket etmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kelimeler seni yanıltabilir. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine söylediğin bir şey niyet ettiğinden farklı anlaşılabilir; net konuşmalısın. Bekar bir Balık burcu isen, yazışmalardan çıkardığın anlam gerçeği yansıtmıyor olabilir. Bugün hayal kurmayı biraz azaltmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…