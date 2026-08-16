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Balık Burcu right-white
17 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ağustos Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Neptün senin yöneticin olduğu için bu sert açıyı diğerlerinden farklı yaşıyorsun. Mars ile Neptün’ün karesi, senin iletişim alanını etkiliyor ve söylediklerinin yanlış anlaşılma ihtimali yüksek. Bir mesaj ters anlaşılabilir, bir cümle farklı algılanabilir. İş hayatında bugün yazdıklarını göndermeden önce bir kez daha okumalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise günlük düzenini toparlamanı destekliyor.

Maddi konularda küçük bir hesap karışabilir. Bugün rakamları iki kez kontrol etmeli, tahminle hareket etmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kelimeler seni yanıltabilir. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine söylediğin bir şey niyet ettiğinden farklı anlaşılabilir; net konuşmalısın. Bekar bir Balık burcu isen, yazışmalardan çıkardığın anlam gerçeği yansıtmıyor olabilir. Bugün hayal kurmayı biraz azaltmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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