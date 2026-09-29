Sevgili Balık, sezgilerine güç veren Merkür bugün Akrep'e geçerek partnerine karşı hissettiğin ama söylemekten çekindiğin bir duyguyu dile getirmen için cesaret veriyor. Birlikte bir yolculuk hayal etmek ya da ortak bir şey öğrenmeye karar vermek ilişkinize heyecan katar. Ay yuva alanına, yani İkizler'e girdiğinde evde baş başa geçireceğiniz sakin saatler ikinize de iyi gelecek; sevdiğiniz bir yemeği birlikte pişirmek bu anları güzelleştirir.

Aşk hayatın bir süredir durgunsa içgüdülerinin sana işaret ettiği biriyle aradaki belirsizliği gidermek için net sorular sormaktan çekinme. Aldığın cevaplar, hissettiklerinin karşılıklı olup olmadığını anlamanı kolaylaştıracak. Kendini korurken kalbini tamamen kapatmamaya özen göster. Hayallerini gerçekçi adımlarla birleştirdiğinde, aşk hayatında uzun süredir beklediğin sıcaklığı bulabilirsin. Sabırlı ol.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…