article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul'da Yağmurun Duracağı Gün Belli Oldu

Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul'da Yağmurun Duracağı Gün Belli Oldu

İstanbul hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.09.2026 - 18:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da pazar akşamından bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, kentte günlük hayatı zorlamaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahmini, yağışların cumartesi gününe kadar ara vermeyeceğini gösteriyor. Kentte şemsiyelerin nihayet rafa kalkacağı gün ise 4 Ekim Pazar olarak öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji'ye göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak cumartesiye kadar sürecek.

Meteoroloji'ye göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak cumartesiye kadar sürecek.

MGM verilerine göre İstanbul'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklık 16 ile 21 derece arasında seyredecek. Çarşamba ve perşembe günleri de gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Bu iki günde termometreler en düşük 15-16, en yüksek 21 dereceyi gösterecek.

Haftanın en sert günlerinden biri cuma olacak. Meteoroloji, 2 Ekim Cuma için yeniden kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörürken en yüksek sıcaklığın 19 dereceye gerileyeceğini bildiriyor. Cumartesi günü sağanak geçişleri sürse de hava biraz ısınacak ve sıcaklık 21 dereceye çıkacak.

Uzun süredir beklenen nefes alma fırsatı pazar günü geliyor. 4 Ekim Pazar için yapılan tahminde yağış görünmüyor; kentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 15 ile 20 derece arasında kalacak. Hafta boyunca rüzgarın kuzeydoğu yönlerden, yani poyraz şeklinde saatte 25-30 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Şile, Pendik ve Tuzla için bu gece kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Şile, Pendik ve Tuzla için bu gece kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Kısa vadede en kritik saatler bu gece yaşanacak. İstanbul Valiliği, yağışların gece saatlerinde başlayarak yarın öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, özellikle Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. MGM de aynı zaman dilimi için İstanbul'un doğu ilçelerinin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin bazı bölgelerini kapsayan sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarıda ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, pazar günü yayımladığı uyarıda da Marmara'nın doğusu için metrekareye 21 ile 75 kilogram arasında kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörmüştü.

Özellikle sabah saatlerinde işe ya da okula gidecek olanların yola çıkmadan önce güncel uyarıları ve trafik durumunu kontrol etmesinde fayda var. Dere yatakları, alt geçitler ve su birikintisi oluşan yollar bu süreçte en riskli noktalar arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın