Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul'da Yağmurun Duracağı Gün Belli Oldu
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İstanbul'da pazar akşamından bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, kentte günlük hayatı zorlamaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahmini, yağışların cumartesi gününe kadar ara vermeyeceğini gösteriyor. Kentte şemsiyelerin nihayet rafa kalkacağı gün ise 4 Ekim Pazar olarak öne çıkıyor.
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Meteoroloji'ye göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak cumartesiye kadar sürecek.
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Şile, Pendik ve Tuzla için bu gece kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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