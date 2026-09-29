Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul'da Yağmurun Duracağı Gün Belli Oldu

MGM verilerine göre İstanbul'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklık 16 ile 21 derece arasında seyredecek. Çarşamba ve perşembe günleri de gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Bu iki günde termometreler en düşük 15-16, en yüksek 21 dereceyi gösterecek.

Haftanın en sert günlerinden biri cuma olacak. Meteoroloji, 2 Ekim Cuma için yeniden kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörürken en yüksek sıcaklığın 19 dereceye gerileyeceğini bildiriyor. Cumartesi günü sağanak geçişleri sürse de hava biraz ısınacak ve sıcaklık 21 dereceye çıkacak.

Uzun süredir beklenen nefes alma fırsatı pazar günü geliyor. 4 Ekim Pazar için yapılan tahminde yağış görünmüyor; kentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 15 ile 20 derece arasında kalacak. Hafta boyunca rüzgarın kuzeydoğu yönlerden, yani poyraz şeklinde saatte 25-30 kilometre hızla esmesi bekleniyor.