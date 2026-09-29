Sosyal İçici mi, Bağımlı mı? Aradaki İnce Çizgiyi Gösteren 3 İşaret

Bugün YouTube'da yaklaşık 288 bin abonesi bulunan Corey Warren, neredeyse her gün paylaştığı videolarda alkol ve bağımlılık üzerine konuşuyor. Amacı hem insanların alkole bakışını değiştirmek hem de aynı yoldan geçenlere el uzatmak.

Son videolarından birinde, 'alkolik' denince akla gelen 'çok içen kişi' tanımının eksik kaldığını anlattı. Warren'a göre yalnızca içilen miktara odaklanmak, çok daha önemli ayrıntıların gözden kaçmasına yol açıyor.

İlk ve en belirleyici fark, kadehin neden elinize alındığı. Warren bunu 'Mesele ne kadar içtiğim değil, nasıl içtiğim' sözleriyle özetliyor. Ona göre sosyal içiciler içmemek için kolayca bir gerekçe bulabiliyor: Ertesi sabah erkenden işe gidecekler, çocuklara bakacaklar ya da sadece canları istemiyor.

Warren'ın kendi hikâyesi ise tam tersi. Hemen her durumu içmek için bir bahaneye çevirebildiğini söyleyen Warren, o dönemi 'İçmek için akla gelebilecek her sebebe sahiptim' diyerek anlatıyor.