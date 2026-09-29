Sosyal İçici mi, Bağımlı mı? Aradaki İnce Çizgiyi Gösteren 3 İşaret
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İş çıkışı bir kadeh şarap ya da maç izlerken açılan bir bira, birçok kişi için sıradan bir keyif. Peki bu alışkanlığın masum bir sosyal içicilikten çıkıp bağımlılığa dönüştüğü an nasıl anlaşılır? Defalarca rehabilitasyon merkezine girip çıktıktan sonra 15 yıldır ağzına içki sürmeyen Corey Warren, bu sorunun cevabının sanıldığı yerde olmadığını söylüyor. İki çocuk babası Warren, kendi deneyiminden yola çıkarak dikkat edilmesi gereken üç işareti sıraladı.
Kaynak: UNILAD
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Warren'a göre asıl mesele kaç kadeh içildiği değil
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Sosyal içicide olan o "dur" düğmesi bağımlıda hiç çalışmıyor
Sürekli "Acaba sorunum mu var?" diye düşünmek de bir işaret
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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