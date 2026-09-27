Sevgili Balık, bugün partnerinin seni derinden duygulandıran bir jesti, ilişkinizde unutulmayacak bir an yaratabilir; bu anın arkasında akşam saatlerinde kurulan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen var.

Bekar Balıklar, bugün hayalindekine benzer birine rastlayabilir; bu rastlantıyı gerçekçi bir gözle değerlendirmesi, onu hayal kırıklığından koruyacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…