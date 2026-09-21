Sevgili Balık, ilişkisi olan Balıklar Jüpiter'in Neptün'e kurduğu açının etkisiyle bir kişiyi olduğundan fazla idealize edebileceğini, bu yüzden beklentisini gerçekçi tutması gerektiğini fark edebilir; partnerini olduğu gibi görmesi bugün ilişkisine iyi gelecek.

Bekar Balıklar ise ilk izlenime tamamen güvenmeden zamana bırakmasının daha doğru olacağını görebilir; hayalindeki tabloyu bir kenara bırakıp karşısındakini olduğu gibi tanıması bugün ona fayda sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…