Sevgili Balık, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle partnerinizin söylemediği bir şeyi sanki ağzından duymuş gibi hissedebilirsiniz; bu sezgi gün içinde içinizde kalabilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu sezgiyi konuşmaya dökmek için daha rahat, daha güvenli bir zemin buluyorsunuz.

Bugün bekar Balıklar için gerçeklikle hayal arasındaki çizgi bulanıklaşabilir; tanıştığınız biri size tanıdık, hatta daha önce hayalinizde canlandırdığınız birine benzer gelebilir. Bu hisse güvenin ama zamanla test edin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…