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Balık Burcu right-white
16 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.09.2026 - 14:43
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 16 Eylül Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi sezgilerinizi olağanüstü güçlendiriyor; kariyerde bir iş arkadaşınızın söylemediği bir şeyi hissedebilirsiniz. Akşam Yay'a geçişle birlikte hayal gücünüz ve iyimserliğiniz daha da genişliyor.

Para konusunda gün içinde bir sözleşmeyi imzalamadan önce ayrıntıları iki kez okumanız gerekebilir; akşama doğru daha rahat bir tavır takınabilirsiniz ama dikkatinizi tamamen bırakmayın.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Balıklar gün içinde partnerinin söylemediği bir şeyi ağzından duymuş gibi hissedebilir; akşam saatleri bu sezgiyi konuşmaya dökmek için uygun. Bekar Balıklar için gerçeklikle hayal arasındaki çizgi bulanıklaşabilir; tanıştığınız biri size tanıdık, hatta daha önce hayalinizde canlandırdığınız birine benzer gelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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