Sevgili Balık, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi sezgilerinizi olağanüstü güçlendiriyor; kariyerde bir iş arkadaşınızın söylemediği bir şeyi hissedebilirsiniz. Akşam Yay'a geçişle birlikte hayal gücünüz ve iyimserliğiniz daha da genişliyor.

Para konusunda gün içinde bir sözleşmeyi imzalamadan önce ayrıntıları iki kez okumanız gerekebilir; akşama doğru daha rahat bir tavır takınabilirsiniz ama dikkatinizi tamamen bırakmayın.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Balıklar gün içinde partnerinin söylemediği bir şeyi ağzından duymuş gibi hissedebilir; akşam saatleri bu sezgiyi konuşmaya dökmek için uygun. Bekar Balıklar için gerçeklikle hayal arasındaki çizgi bulanıklaşabilir; tanıştığınız biri size tanıdık, hatta daha önce hayalinizde canlandırdığınız birine benzer gelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…