Sevgili Balık, bugün başkalarıyla birlikte yürüttüğün işlerde kimin ne yapacağı biraz daha önemli hale gelebilir. Sen bazen ortam gerilmesin diye eksik kalan işi sessizce tamamlayabilirsin ama bugün bunu alışkanlık haline getirme. Bir çalışma arkadaşın kendi bölümünü yetiştirmediyse hemen üstlenmek yerine ne zaman bitireceğini sor. Yardım etmek başka, bütün işi üzerine almak başka.

Para konusunda biriyle birlikte vereceğin bir karar olabilir. Ortak alınacak bir şey ya da paylaşılacak bir ödeme varsa “nasıl olsa anlaşırız” diye bırakma; rakamı baştan konuşmanız ikiniz için de daha rahat olur.

Peki ya aşk? İlişkin varsa uzun zamandır birlikte yapmak istediğiniz bir plan bugün tekrar önünüze gelebilir. Venüs Akrep’teyken sen de biraz rutinin dışına çıkmak isteyebilirsin. Güzel bir ihtimali kafanda büyütüp ayrıntıları sonraya bırakma; bu kez tarih ve program kısmını da konuşun ki gerçekten gerçekleşsin. Bir süredir biriyle görüşüyorsan onun ne düşündüğünü mesajlarından tahmin etmeye çalışma. Merak ettiğin bir şey varsa sor; cevabı bilmek, kafanda on farklı ihtimal kurmaktan daha kolay. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…