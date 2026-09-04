Sevgili Balık, güne evden gelen bir telefon ya da aile içinde konuşulan bir meseleyle başlayabilirsin. İşte olsan bile arada “ne oldu acaba?” diye telefona bakman mümkün. Yapabileceğin bir şey varsa yap ama herkesin işini tek başına çözmeye kalkma. Ay 17.30’da Yengeç’e geçtiğinde ise sorumluluklardan biraz uzaklaşıp keyif aldığın şeylere dönmek isteyebilirsin. Akşamı yine yapılacaklarla doldurma; sevdiğin bir şey için de vakit ayır.

Maddi konularda aile içinde kutlanacak bir doğum günü ya da özel gün için hediye bakman gerekebilir. Güzel bir şey almak için bütçeni aşmana gerek yok; karşındaki insanı düşünerek seçilmiş küçük bir hediye de yeter.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle uzun zamandır konuştuğunuz keyifli bir planı bugün yapabilirsiniz. Her şeyi kusursuz hale getirmeye çalışmayın; ikinizin de hoşuna giden bir şey seçmeniz yeter. Bekar bir Balık burcu isen, seni güldüren ve yanında rahat davrandığın biriyle arandaki flört daha belirgin olabilir. Sen de hoşlanıyorsan soğuk davranmaya çalışma; sıcak ve doğal bir iletişim zaten yeterince şey anlatır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…