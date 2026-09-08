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Balık Burcu right-white
9 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 9 Eylül Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay’ın karşıt burcun Başak’a geçişi bugün iş hayatında bire bir ilişkileri daha önemli hale getiriyor. Bir müşterin, ortağın ya da çalışma arkadaşın senden ertelediğin bir konu hakkında daha net bir cevap isteyebilir. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle emin olmadığın bir konuda söz vermek yerine bilgiyi kontrol edip geri dönmen daha doğru olur.

Maddi konularda başkasıyla birlikte kullandığın bir hizmetin değiştirilmesi gündeme gelebilir. İnternet, telefon paketi ya da benzeri bir hizmette yalnızca aylık ücrete değil, mevcut sözleşmeden çıkarak yeni hizmete geçmenin toplam maliyetine bakmak daha yararlı olabilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerin senden bir konuda netlik bekleyebilir; konuyu geçiştirmek yerine gerçekten ne düşündüğünü söylemen aranızdaki belirsizliği azaltır. Bekarsan Ay’ın karşıt burcuna geçişi yeni tanışmalara alan açarken Merkür-Neptün etkisi ilk izlenimlere gereğinden fazla anlam yüklememeyi hatırlatıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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