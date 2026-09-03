Sevgili Balık, Son Dördün ev ve aileyle ilgili işleri öne çıkarabilir. Evden çalışıyorsan telefon, televizyon ya da evdeki hareketlilik işine odaklanmanı zorlaştırabilir; çalışma saatlerinde bunları azaltman gerekebilir. Dışarıda çalışıyorsan mesai bittikten sonra işle ilgili mesajlara sürekli dönmemek akşamını daha rahat geçirmeni sağlayabilir.

Maddi konularda bozulan bir eşya, yapılması gereken tamirat ya da yüksek gelen bir fatura bütçeni etkileyebilir. Hepsini aynı anda karşılamak zorunda değilsen önce acil olan masrafı halletmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ev ya da aileyle ilgili bir karar alırken partnerinin fikrini de dinlemen gerekebilir. Bekar bir Balık burcu isen, yanında rahat hissettiğin bir kişiyi arkadaş olarak mı gördüğünü yoksa ondan hoşlanmaya mı başladığını zamanla anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…