Sevgili Balık, bugün ev ya da aileyle ilgili bir mesele aşk hayatına karışabilir. İlişkin varsa, aile ziyareti, evde yapılacak bir değişiklik ya da birlikte alınacak bir eşya konusunda farklı düşünüyorsanız ikinize de uyan bir orta yol bulabilirsiniz. Kararı tek başına almak yerine partnerinin ne istediğini de sormalısın.

Bekarsan, yanında kendin gibi davranabildiğin biri son zamanlarda ilgini daha fazla çekebilir. Onu arkadaş olarak mı gördüğünü yoksa buluşmalarınızı özellikle beklemeye mi başladığını kendi davranışlarından anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…