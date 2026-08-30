Sevgili Balık, Jüpiter günlük düzen alanından, Satürn ise kazanç alanından destek veriyor. Bu ikili, ilişkide gündelik emeğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İlişkin varsa, günlük hayatta gösterdiğin küçük özen bugün somut bir karşılık buluyor. Tutulmadan sonra kurmaya başladığın yeni düzen ilişkine de yansıyor; bunu yarıda bırakmamalısın.

Bekarsan, kendine verdiğin değer bugün seni doğru kişiye yaklaştırıyor. Tutulma döneminde kendinle ilgili fark ettiğin bazı gerçekler artık seçimlerine de yansıyor. Kendini önemsediğinde çevrendekilerin sana yaklaşımının da değiştiğini görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…