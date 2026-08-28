Sevgili Balık, dünkü tutulmanın ardından duyguların hala yüzeye yakın. Güneş-Uranüs karesi ilişkiler alanınla ev hayatın arasında gerilim yaratırken birinin isteği ile senin ihtiyacın uyuşmayabilir. İlişkin varsa, dün fark ettiğin bir şeyi partnerine anlatmak isteyebilirsin. Açık konuş ama bunu kırıcı olmadan yapmaya çalış; dengeyi kurduğunda kendini çok daha iyi ifade edebilirsin.

Bekarsan, Ay hala burcunda ve sezgilerin güçlü. Birisi hakkında içine güçlü bir his doğabilir. Bunu önemse ama tek başına yeterli kabul etme; karşındaki kişinin davranışları da aynı şeyi söylüyor mu, ona bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…