article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Balık Burcu chevron-right-grey 29 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, dünkü tutulmanın ardından karşındaki insanların beklentileri ile evdeki ihtiyaçların arasında kalabilirsin. Güneş-Uranüs karesi ilişkiler alanınla ev alanını karşı karşıya getiriyor; birinin isteği ile senin ihtiyacın uyuşmayabilir. Ay hala burcunda ilerliyor ve duygularını daha kolay fark etmeni sağlıyor; ne hissettiğini önemse ama koşulları da gözden kaçırma.

Maddi konularda ortaklaşa alınan bir kararın şartları değişebilir. Biraz esnek davranmak ileride çıkabilecek gerilimi azaltabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, dün fark ettiğin bir şeyi partnerine anlatmak isteyebilirsin; açık ol ama karşındaki insanı kırmadan söylemeye çalış. Bekar bir Balık burcu isen, biri hakkında güçlü bir izlenim edinebilirsin; yine de bu hissi onun davranışlarıyla karşılaştır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın