Sevgili Balık, dünkü tutulmanın ardından karşındaki insanların beklentileri ile evdeki ihtiyaçların arasında kalabilirsin. Güneş-Uranüs karesi ilişkiler alanınla ev alanını karşı karşıya getiriyor; birinin isteği ile senin ihtiyacın uyuşmayabilir. Ay hala burcunda ilerliyor ve duygularını daha kolay fark etmeni sağlıyor; ne hissettiğini önemse ama koşulları da gözden kaçırma.

Maddi konularda ortaklaşa alınan bir kararın şartları değişebilir. Biraz esnek davranmak ileride çıkabilecek gerilimi azaltabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, dün fark ettiğin bir şeyi partnerine anlatmak isteyebilirsin; açık ol ama karşındaki insanı kırmadan söylemeye çalış. Bekar bir Balık burcu isen, biri hakkında güçlü bir izlenim edinebilirsin; yine de bu hissi onun davranışlarıyla karşılaştır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…