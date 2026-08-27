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Balık Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Ağustos Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, tutulma doğrudan burcunda gerçekleştiği için yılın önemli dönemeçlerinden birini yaşayabilirsin. Kim olduğun, ne istediğin ve bundan sonra hangi yönde ilerlemek istediğin konusunda güçlü bir farkındalık oluşurken iş hayatında da sana artık uymayan bir hedefi değiştirmeyi düşünebilirsin.

Maddi konularda kendinle ilgili aldığın bir karar gelir düzenini de etkileyebilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi ani bir teklif ya da haber getirebilir; heyecanlanmadan önce bunun gerçekten sana uygun olup olmadığına bak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, kendinle ilgili fark ettiğin bir ihtiyaç ilişkinizin düzenini de değiştirebilir; partnerinden bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine açıkça anlat. Bekar bir Balık burcu isen, ne istediğini daha iyi bilmen bundan sonraki seçimlerini de değiştirebilir ve sana iyi gelmeyen ilişki biçimlerine karşı daha net davranmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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