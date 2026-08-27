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Koç Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Ağustos Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, tutulma en gizli alanında gerçekleşiyor ve içinde tuttuğun bir meseleyi artık görmezden gelmeni zorlaştırıyor. İş hayatında hemen harekete geçmek yerine biraz geri çekilip ne yapmak istediğini düşünmen iyi olabilir; Merkür-Uranüs karesiyle gelecek ani bir haber zaten planında değişiklik yaratabilir.

Maddi konularda kimseyle paylaşmadığın bir hesap ya da ödeme meselesine başka gözle bakabilirsin. Her şeyi aynı gün çözmeye çalışma; önce neyin gerçekten öncelikli olduğunu belirle.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine söylemekte zorlandığın bir konuyu paylaşmak seni rahatlatabilir. Bekar bir Koç burcu isen, uzun zamandır içinde taşıdığın bir duygunun aslında ne olduğunu daha iyi anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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